Feuer vernichtet drei Hektar Unterholz bei Pollença

Ein Brand in einer schwer zugänglichen Gebirgsregion im Nordosten von Mallorca hat am Donnerstag drei Hektar an Kiefern und Unterholz vernichtet. Die Feuerwehr konnte das Feuer im Gebiet Can Suau bei Pollença nach mehreren Stunden unter Kontrolle bringen und löschen.

Zu den Löscharbeiten waren zwei Feuerwehrautos sowie ein Hubschrauber ausgerückt. Ferner war ein Trupp Mitarbeiter der Naturschutzbehörde Ibanat im Einsatz. Die Ursache des Brandes war ungeklärt. (as)