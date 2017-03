Brand in den Bergen bei Pollença

Die Feuerwehr auf Mallorca sind seit Donnerstagnachmittag im Einsatz, um einen Brand in einer Gebirgszone bei Pollença zu löschen. Der Brand war in der der schwer zugänglichen Zone Can Frau ausgebrochen, meldete die Leitungszentrale der Feuerwehren auf Mallorca per Twitter. Es handele sich um eine Gebirgsregion mit viel Unterholz und Sträuchern.

Die Löschmannschaften sind mit zwei Löschwagen sowie einem Hubschrauber ausgerückt. Ferner ist ein Wagen der Naturschutzbehörde Ibanat im Einsatz. Die Ursache des Brandes war unklar. (as)