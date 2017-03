Feuerwehr verhindert Flammen-Inferno

Zwei Lastwagen sind am frühen Donnerstagabend in Llucmajor auf Mallorca in Flammen aufgegangen. Die Fahrzeuge waren an einem Kreisverkehr an der Landstraße nach Algaida geparkt.

Wie die spanische Tageszeitung Ultima Hora berichtet, befindet sich in unmittelbarer Nähe eine ehemalige Fleischfabrik, die derzeit geschlossen ist. Unter großen Anstrengungen konnten die Feuerwehrleute verhindern, dass die Flammen auf die Gebäude überschlugen.

Noch ist unklar, wie der Brand entstanden ist. Fest steht nur, dass die Fahrzeuge schon längere Zeit unbenutzt abgestellt waren. Von Brandstiftung war zunächst keine Rede. (somo)