Weihnachtsfeeling an der Playa de Palma

Verschiedene Weihnachtsmärkte erwarten in diesen Tagen auf Mallorca die Besucher. Mindestens einer davon ist klein aber fein: der in Can Pastilla (Playa de Palma).

Wie in jedem Jahr ist der Kirchplatz im Zentrum des Ortes die Location, wo man die Stände aufgebaut hat. Kunsthandwerk, mallorquinische Leckereien, Nützliches und Unnützes sowie die eine oder andere Geschenkidee lassen sich finden.

Da an der Playa de Palma viele Ausländer leben und auch das eine oder andere Hotel noch geöffnet hat, trifft man in Can Pastilla viele Deutschsprachige, die über den "Mercadillo de Navidad" schlendern. Der Weihnachtsmann hat sich auch wieder angesagt.

Der Weihnachtsmarkt in Can Pastilla findet statt am Samstag, 16. Dezember, noch bis 20 Uhr. Und dann am Sonntag, 17. Dezember, von 10 bis 20 Uhr.

