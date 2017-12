Budenzauber in Mallorcas Luxushafen

Bei vielen Deutschen besonders beliebt ist der "Christmas Market" im Luxushafen Puerto Portals, der in diesem Jahr zum siebten Mal stattfindet, am Freitag, 15. Dezember eröffnet wird und bis Sonntag, 7. Januar, dauert. In einer Pressemitteilung heißt es, das Highlight sei auch bei dieser Ausgabe wieder die Eisbahn, auf der Eltern und Kinder Schlittschuh laufen können.

Unter den Bäumen, die den zentralen Platz im Edel-Hafen beschützen, werden dann wieder zahlreiche Holzbuden stehen, an denen es Glühwein und allerlei Köstlichkeiten geben wird. Zahlreiche Händler präsentieren wieder handgefertigte Ware: Von Schmuck aus Meeresmaterialien bis hin zu Taschen mit Mallorca-Motiven ist alles dabei.

Auf der Bühne gibt es Show- und Musikevents. Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag, 12 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag, 12 bis 22 Uhr. (cze)