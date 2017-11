Mallorca hat an Weihnachten die günstigsten Mietwagen

Nirgendwo in Spanien sind die Mietwagen in der Weihnachtszeit so günstig, wie auf Mallorca. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Vergleichsportals Mytripcar. Demnach kostet ein Mietauto für fünf Tage in der Adventszeit auf der Insel nur 45 Euro. Auf Platz zwei der günstigsten Orte folgt Barcelona, wo Kunden aber bereits 90 Euro hinblättern müssen. Auf Platz drei liegt Alicante mit 94 Euro.

Am teuersten sind Mietwagen um die Weihnachstzeit in Córdoba (149 Euro), Santiago de Compostela (153 Euro) und im Skiort Baqueira-Beret in den Pyrenäen (241 Euro). (cze)