Mädchen stirbt nach Fenstersturz in Palma

Das Mädchen, das aus einem Fenster in Palma gefallen war, ist am Freitag im Krankenhaus gestorben. Das Kind war am Donnerstag aus dem sechsten Stock eines Wohnhauses gestürzt. Das berichtet die mallorquinische Tageszeitung Ultima Hora.

Die Einjährige war am Vormittag in einem Innenhof im Stadtviertel Pere Garau aufgeschlagen. Nun erlag das Mädchen seinen Verletzungen. Sie soll zum Zeitpunkt des Unglücks in Begleitung eines Familienmitglieds gewesen sein. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, ermittelt die Polizei. (cls)