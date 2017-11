Kleinkind nach Sturz aus viertem Stock schwer verletzt

Ein einjähriges Kind ist bei einem Fenstersturz in Palma de Mallorca schwer verletzt worden. Wie die Tageszeitung Ultima Hora online berichtet, sei das Mädchen am Donnerstagvormittag aus einem vierten Stock im Stadtviertel Pere Garau gefallen und in einem Innenhof aufgekommen.

Rettungskräfte konnten das Kind stabilisieren und mit einem Ambulanzwagen ins Universitätsklinikum Son Espases bringen. Es befindet sich in kritischem Zustand. Wie es zu dem Sturz kommen konnte, ist noch unklar. (cze)