Kinder bis 14 Jahren fahren gratis Bus

Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahre können ab 2018 in Palma kostenlos mit den Stadtbussen fahren. Darüber informierte die Verkehrsgesellschaft EMT am Dienstag in einer Pressemitteilung. Bisher konnten Kinder bis zwölf Jahren das Angebot gratis nutzen.

8800 Teenager können von den Freifahrten profitieren, sie benötigen allerdings die Bürgerkarte Palmas. Der Stadt verzichtet durch das Angebot auf Einnahmen in Höhe von 150.000 Euro. Die Altersgrenze soll schrittweise bis auf 16 Jahre angehoben werden. (cls)