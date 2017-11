Mehr Werbung für die Flughafenbusse

Das balearische Verkehrsministerium will die Passagierzahlen in den Aerotib-Linien im kommenden Jahr um 40 Prozent erhöhen. 250.000 Reisenden sollen 2018 die Flughafenbusse nutzen, in diesem Jahr waren es bisher 179.039. Um das zu erreichen, soll kräftig die Werbetrommel gerührt werden.

Die Routen werden seit 3. Mai bedient, seit 30. Oktober gilt auf vier Routen ein abgesteckter Winterfahrplan. Die Unternehmen und auch das Ministerium zeigen sich mit der Entwicklung zufrieden. Im neuen Jahr soll zudem eine Strecke Flughafen- Cala Rajada eingeführt werden. (cls)