Woche startet mit Gewittern im Inselnorden

Das balearische Wetteramt hat für Montag eine Risikowarnung der Stufe Gelb für die Tramuntana- und die Nordküste von Mallorca ausgegeben wegen Regen und Gewitter. Es handelt sich um die niedrigste der drei Warnstufen Gelb, Orange, Rot.

Insbesondere von Pollença bis Artà ist mit Regenschauern, Blitz und Donner zu rechnen. Örtlich können die Niederschläge heftig ausfallen. Die Warnung besteht auch für die Bergregion der Tramuntana, also für Gemeinden wie Sóller, Deià, Escorca, Selva.

In den übrigen Bereichen der Insel wechseln sich Sonne und Wolken ab. Aus den durchziehenden Wolkenfeldern kann stellenweise Regen fallen, in Palma hat es am Montagmorgen ebenfalls getröpfelt.

Das wechselhafte Wetter setzt sich in der ersten Wochenhälfte fort, von Donnerstag an wird der Himmel wieder wolkenlos sein.

Die Höchstwerte für Montag wurden mit 26 bis 27 Grad prognostiziert, die Nachttemperaturen liegen bei 15 bis 17 Grad. Der ab Montagnachmittag auf Nord drehende Wind lässt das Quecksilber am Dienstag sinken auf Höchstwerte von 24 bis 25 Grad, auch nachts wird es bei 12 bis 14 Grad kühler. Von Donnerstag an sollen die Temperaturen wieder leicht steigen. (as)