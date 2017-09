Samstag Starkregen und Gewitter, Sonntag sonnig

Mallorca erwartet an diesem Wochenende zweigeteiltes Wetter. Mit Stufe Gelb warnt das staatliche spanische Wetteramt Aemet bis Samstagabend vor Starkregen, Gewittern mit heftigen Windböen und hohem Wellengang. Am Sonntag hingegen bleibt es trocken.

Am Samstag ziehen immer wieder dichte Wolkenbänder, aus denen es teils heftig regnen kann, über die Insel. Es können sich auch starke Gewitter mit stürmischen Böen bilden. Nur vereinzelt bleibt es trocken. Bis zum Abend bleibt die amtliche Wetterwarnung bestehen. Mit den Niederschlägen geht auch ein deutlicher Rückgang der Temperaturen einher. Inselweit werden maximal 21 Grad gemessen, nachts sinken die Werte auf 13 Grad in Sa Pobla, 14 Grad in Palma und 15 Grad in Felanitx.

Am Sonntag ist es meist sonnig, es fällt kaum noch Niederschlag. Die Wetterwarnung gilt nicht mehr. Tagsüber wird es wieder ein wenig wärmer mit Werten bis 24 Grad, nachts hingegen etwas kühler. Die neue Woche beginnt mit viel Sonne, lediglich am Montag kann noch vereinzelt ein Schauer niedergehen. Bis Donnerstag klettern die Werte wieder auf bis zu 25 Grad. (cze)