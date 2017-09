Regen und Temperatursturz auf Mallorca

Wie vom staatlichen Wetteramt Aemet angekündigt sind viele Urlauber, Residenten und Einheimische am Sonntag bei starkem Regen aufgewacht. In der Inselhauptstadt Palma hatte es bereits am späten Samstagabend begonnen zu regnen. Mit den Niederschlägen ging ein signifikanter Temperatursturz einher. Das Thermometer zeigte vielerorts am Sonntagvormittag nur 16 bis 19 Grad.

Die gute Nachricht: Bereits am Sonntagmittag kommt die Sonne durch und lässt die Werte klettern, allerdings auf maximal 24 Grad. Ab Montag wird das Wetter dann wieder richtig gut und auch die Temperaturen steigen wieder auf Top-Werte von 28 Grad. (cze)