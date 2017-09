Fornalutx feiert verregneten "Correbou"

Im Tramuntana-Dorf Fornalutx fand am Donnerstagfrüh der "Correbou" statt. Zum ersten Mal wurde der traditionelle Stierlauf in abgeschwächter Form durchgeführt – Grund hierfür ist das neue Tierschutzgesetz der Balearen-Regierung, das sämtliche Stierspektakel auf den Inseln in ihrer bisherigen Form quasi undurchführbar macht.

Aus diesem Grund kam am Donnerstag ein zahmer Ochse zum Einsatz, der an einem Zaumzeug statt an seinen Hörnern durchs Dorf geführt wurde. Vielen Tierschützern ging das nicht weit genug. Einige von ihnen versammelten sich mit Protestbannern in dem Dorf, um gegen den "Correbou" zu demonstrieren.

Wegen des Regens startete der Lauf fünf Minuten früher als geplant. Zum ersten Mal seit Jahren wurde dem Tier nach dem "Correbou" eine Lorbeerkrone aufgesetzt. Eine Tradition, die man lange nicht mehr gepflegt und in diesem Jahr wiederbelebt hat. (cze)