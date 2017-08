Dramatische Szenen und Momente größter Panik haben sich am Freitagabend im Norden von Mallorca abgespielt, als ein Auto mitten in die Sommerterrasse eines vollbesetzten Restaurants raste. Drei Menschen wurde dabei zum Teil schwer verletzt. Doch rasch stellte sich inmitten des Chaos heraus, dass es sich beim dem Vorfall nicht um einen terroristischen Anschlag handelte. Vielmehr hatte ein Mann in einem Auto, das mit einem Behindertenzeichen ausgewiesen war, schlicht einen Fahrfehlerer begangen, berichtet die spanische MM-Schwesterzeitung Ultima Hora online.

Der Unfall trug sich in dem bekannten Restaurants Los Pathos bei Port d'Alcudia ab. Gegen 22.30 Uhr durchbrach ein Kleinwagen eine Barriere aus schweren Blumentöpfen und stieß gegen bis zu vier Terrassentische. Ein 71 Jahre alter Gast erlitt einen Beinbruch. Ein 57-jähriger wurde im Lendenbereich am Rücken verletzt. Ein 23 Jahre alter Gast erlitt Schnittwunden.