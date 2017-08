Bei Razzia: Bandenmitglied fährt Polizisten um

Bei dem Großeinsatz der Polizei gegen eine Einbrecherbande auf Mallorca ist am Donnerstag ein Polizist von einem Auto angefahren worden. Ein Mitglied der kriminellen Gruppe floh, als die Guardia Civil zur Hausdurchsuchung vor der Tür stand und fuhr dabei den Beamten um. Wenig später verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und konnte festgenommen werden. Der Polizist wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, konnte seinen Dienst später aber fortsetzen.

Mit einer Hundertschaft war die Polizei auf Mallorca seit Donnerstagmorgen gegen eine Einbrecherbande vorgegangen, die vor allem Einfamilienhäuser, Unternehmen und Lagerhallen heimgesucht hatte. In den ersten Tagesstunden wurden in einer konzertierten Aktion bis zu zehn Wohnungen durchsucht, die meisten davon in sozialschwachen Vierteln in Palma sowie in Inca. Es gab mehrere Festnahmen. Die Gruppe soll seit 1988 auf der Insel aktiv gewesen sein. (cze)