Großeinsatz der Polizei gegen Einbrecherbande

Mit einer Hundertschaft geht die Polizei auf Mallorca seit Donnerstagmorgen gegen eine Einbrecherbande vor, die vor allem Einfamilienhäuser, Unternehmen und Lagerhallen heimgesucht hatte. In den ersten Tagesstunden wurden in einer konzertierten Aktion bis zu zehn Wohnungen durchsucht, die meisten davon in sozialschwachen Vierteln in Palma sowie in Inca. Die Polizei nahm zahlreiche Personen fest und rechnet mit weiteren Verhaftungen im Laufe des Tages.

Der kriminellen Organisation wird eine Serie schwerer Einbrüche zur Last gelegt. Viele der Verdächtigen sind den Behörden als einschlägige Täter mit langer Verbrecherkarriere bekannt, berichtete die spanische MM-Schwesterzeitung Ultima Hora online. (as)