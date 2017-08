Viele "krasse Fundstücke" in Vallgornera

Das meiste war Plastik, zum Beispiel Flaschen oder Büchsen", erzählt TV-Moderatorin Sylvia Bommes. Die 44-Jährige hat am Montag mit ihrem Ehemann Marcel eine Müllsammelaktion in Vallgornera gestartet. "Krasseste Fundstücke waren eine Tasche, in der sich ein Ameisenstaat breit gemacht hat, Klimaanlagen, Boiler, Autoreifen, Klamotten oder Schuhe." 34 freiwillige Helfer aus Spanien, Frankreich, der Schweiz, Österreich, Russland, Italien, England und Deutschland haben insgesamt 60 Säcke gefüllt, die von der Gemeinde Llucmajor abgeholt wurden. Bommes: "Die Gemeinde fand die Aktion so gut, dass am Sonntag auch am Strand von Cala Pi Müll gesammelt werden soll. Danach gibt es für die Helfer zu essen und zu trinken."