In Seenot geratene Familie gerettet

Die Seerettung von Port d'Andratx auf Mallorca musste am Sonntagabend ausrücken, um einen Vater und seine Kinder zu retten. Wie die Tageszeitung Ultima Hora berichtet, war die Familie vor der Küste von Camp de Mar in Seenot geraten. Vater und Kinder waren offenbar in einem kleinen Boot auf die See hinaus getrieben worden und drohten zu kentern.

Beamte der Wasserschutzpolizei sowie Feuerwehrleute fuhren zu dem Boot und nahmen die Beteiligten an Bord. Alle drei sind wohlauf und mussten nicht medizinisch versorgt werden. Warum sie in Seenot geraten waren, ist noch unklar. (cze)