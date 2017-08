Deutsche gerieten mit Kajak in Seenot

Die Küstenwache auf Mallorca hat zwei Deutsche gerettet. Die Urlauber waren am Dienstag mit einem Kajak vor Port de Sóller in Seenot geraten. Wind und Wellen hatten die beiden auf einem Ausflug überrascht, berichtet die mallorquinische Tageszeitung Ultima Hora am Mittwoch auf ihrer Internetseite.

Die jungen Leute flüchteten sich auf Felsen an der Küste. Aufgrund des Seegangs war es ihnen nicht möglich von dort aus zum Strand zu gelangen. Mitarbeiter des Küstenwache, der Feuerwehr und des Roten Kreuzes waren an der Rettungsaktion beteiligt. Sie seilten sich an den Felsen hinab und brachten die Urlauber in Sicherheit. Diese blieben unverletzt. (cls)