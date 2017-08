Umweltschützer beklagen Müll am Es-Trenc-Strand

Die Umweltschutzorganisation Terraferida meldet Müllprobleme an Mallorcas Traumstrand Es Trenc. In den sozialen Netzwerken postete der Verband Bilder, die Abfallhaufen am Rand der Dünen der vor allem bei Urlaubern beliebten Playa im Süden der Insel zeigen.

Weiter schreibt Terraferida, dass sich die Beschwerden von Badegästen in den vergangenen Monaten gehäuft hätten. Besonders viele Abfälle hätten sich dort am vergangenen Wochenenden angehäuft.

Die Gemeinde Campos hatte in Es Trenc vor einigen Wochen die Strandlokale abreißen lassen. Grund war ein Gerichtsurteil mit einem Verweis auf das Küstengesetz, das fest zementierte "Chiringuitos" verbietet. Die Aufstellung abbaubare Verkaufsbuden verzögert sich seitdem, da die Gemeinde erst die Gesetzeslage genau prüfen möchte. (cze)