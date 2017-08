Taxifahrer drohen wieder mit Protesten

Weil offenbar noch immer illegale Anbieter an Palmas Flughafen unterwegs sind und illegalerweise Passagiere aufnehmen, drohen die Taxifahrer erneut mit Protestaktionen. Bereits Ende Mai war es wegen eines spontanen Streiks zu Chaos am Flughafen gekommen. Tausende Flugpassagiere mussten auf den Nahverkehr ausweichen. In den Tagen darauf waren die Kontrollen durch Polizei und Verkehrsministerium verstärkt worden. Zuletzt waren nun aber erneut vermehrt sogenannte "Piraten-Taxis" im Einsatz. Darauf wies nun der Vorsitzende des mallorquinischen Taxifahrerverbandes Biel Moragues hin. Das balearische Verkehrsministerium beeilte sich, erneut verstärkte Kontrollen zuzusagen. Moragues wiederum beteuerte, der Verband werde nicht aktiv einen Taxifahrerstreik fördern. Spontane Aktionen aber könne man nicht verhindern.