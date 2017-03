Erste Kongresspalast-Veranstaltung am 15. April

Neue Details zu Eröffnung des Kongresspalasts in Palma de Mallorca: Das erste Event in dem neuen Gebäude wird Mitte April starten. Am 1. April, wenn das angrenzende Hotel Meliá Palma Bay und die Cafeteria ihre Pforten öffnen, wird der Kongresspalast daher noch geschlossen bleiben.

Wie die spanische Tageszeitung Ultima Hora schreibt, gibt es im Hotel zunächst ein Soft Opening. In den ersten Tagen werden nur Freunde des Hauses in den neuen Zimmern nächtigen, um so den Betrieb und die Abläufe testen zu können. "Ab dem 3. April kommen dann die ersten offiziellen Kunden", so ein Meliá-Sprecher.

Bereits an diesem Wochenende werden auch die Bauzäune um das Gebäude entfernt, die Calle Felicià Fuster, die zum Hotel führt, wird am 28. März für den Verkehr freigegeben. "Wegen technischer Probleme" geht die neue Taxihaltestelle noch nicht in Betrieb. (somo)