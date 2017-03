Das neue Logo des Kongresspalastes steht

Countdown zur Eröffnung am 1. April: Meliá Hotels International ist bereits offizieller Betreiber des Tagungszentrums und des angegliederten Hotels. Die entsprechenden Vertragsunterzeichnungen mit der Autonomen Region der Balearen und der Stadtverwaltung von Palma waren bereits am 3. März erfolgt, teilte Meliá am Dienstag mit.

Vorstand Gabriel Escarrer will das Kongresszentrum zur Nummer eins im Mittelmeerraum machen und es unter die 50 besten weltweit bringen. Seit Monatsbeginn sind Dutzende von Mitarbeitern und Angestellte in der Immobilie unterwegs, um sich mit den technischen Installationen vertraut zu machen.

Neu ist das Logo des Kongresszentrums: Es zeigt drei parallele "C" sowie den Schriftzug "Palau de Congressos de Palma. Darunter steht der Zusatz: "Managed bei Meliá Hotels International".

Das Große Auditorium im Kongresspalast bietet Platz für 1900 Menschen. Das Kleine Auditorium wiederum zählt 462 Sitzplätze. Die Ausstellungsflächen umfassen insgesamt 2340 Quadratmeter. (as)