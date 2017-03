Pollen-Allergie in diesem Frühjahr stärker als sonst

Menschen mit Allergien gegen bestimmte Gräser und Blütenpollen müssen sich in diesem Frühjahr laut Experten auf eine besonders heftige Zeit einstellen. Durch die Witterungsbedingungen blühen viele Gewächse früher als sonst, was zu längeren und heftigeren Allergie-Reaktionen als im Vorjahr führen könne, so berichtet die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora.

Rund 25 Prozent aller Balearen-Residenten sind gegen irgendeine Form von Pollen allergisch. Je nach Unverträglichkeit und Blütezeit der jeweiligen Pflanzen setzen die Symptome zu einer anderen Jahreszeit ein. Besonders anfällig sind die sogenannten Heuschnupfen-Patienten im Frühling. Die Symptome der Pollenallergie gleichen denen einer Erkältung und werden in der Regel mit Anti-Histaminika bekämpft. Weitere Maßnahmen: "Allergiker sollten in dieser Zeit die Fenster ihrer Häuser geschlossen halten, beim Autofahren nicht die Scheiben öffnen und Ausflüge aufs Land vermeiden", so der Arzt Alejandro de la Rotta, Alelrgologe an der Clínica Juaneda in Palma. (am)