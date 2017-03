Straßen zur Cala s'Almonia sollen gesperrt werden

Das Chaos vom Sommer 2016 soll in diesem Jahr unter allen Umständen verhindert werden. Besucher der kleinen Cala s'Almonia in der Gemeinde Santanyí hatten mit ihren parkenden Autos die Zufahrtswege zur Bucht derart blockiert, dass beim An- und Abfahren ein Verkehrschaos entstand und viele der Anwohner oft Schwierigkeiten hatten, zu ihren Häusern zu gelangen. Dies berichtete die spanischen Tageszeitung Ultima Hora am Freitag.

Die Cala-Besucher sollen laut Bürgermeister Llorenç Galmés in diesem Sommer mit kostenlosen Shuttlebussen von einem Parkplatz im Industriegebiet in Sanatanyí zum Strand gebracht werden. Diese drastitsche Maßnahme sei auch aus Sicherheitsgründen notwendig: Feuerwehr oder Ambulanzen hätten sonst keine Möglichkeit, die Straßen zu passieren.

Auch andere Gemeinden wie Manacor denken über die Sperrung von Zufahrtswegen nach. An der Cala Varques hatte es in den vergangenen zwei Sommern ähnlich chaotische Zustände gegeben. Die Gefahr von Strafzetteln schreckt die Autofahrer scheinbar nicht ab: Allein an der Cala s'Almonia wurden 2016 mehr als 900 "multas" wegen Falschparkens verteilt. (am)