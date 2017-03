Sonnenschein pur am Wochenende auf Mallorca

Am Wochenende wird auf Mallorca Sonnenschein pur erwartet. Laut spanischem Wetteramt Aemet klettern die Temperaturen über die 20-Grad-Marke.

Am Samstag und Sonntag zeigen sich nur vereinzelte Wolken am Himmel. Die Höchsttemperaturen liegen bei 22 Grad. Erst am Sonntagabend zieht Bewölkung auf.

Die neue Woche startet wesentlich kühler. Das Thermometer zeigt maximal 15 Grad an. Zudem wird ab Montag Regen erwartet.

Bereits am Freitag präsentierte sich das Vorfrühlingswetter von seiner freundlichen Seite. Der Himmel war wolkenfrei. Das Quecksilber kletterte auf 23 Grad. Am Donnerstag wurden in Palma bereits 26,4 Grad gemessen, 10 Grad mehr als durchschnittlich im März üblich. (cls)