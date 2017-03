Nachts Regen, tagsüber sonnig auf Mallorca

Sonne, Wolken und Schauer geben sich am Wochenende ein Stelldichein auf der Insel. Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag werden Regenschauer erwartet, sagte das spanische Wetteramt Aemet voraus. Zudem warnt es vor stürmischem Wind und hohem Wellengang an allen Küsten rund um Mallorca und ruft deshalb die Wetterwarnstufe Orange aus.

Am Samstag liegen die Temperaturen zwischen 7 Grad nachts und 14 Grad tagsüber. Der Himmel ist nur leicht bewölkt. In der Nacht zum Sonntag fallen wieder Niederschläge. Am Sonntag klettert das Quecksilber bis 17Grad, nachts fällt es auf 6 Grad. Es wird sonnig mit nur vereinzelten Wolken am Himmel.

Die neue Woche startet mit milden Temperaturen und leichter Bewölkung bis 20 Grad. Am Freitag gilt die Wetterwarnstufe Gelb wegen Wind und Wellengang, es ist sonnig bei 19 Grad Toptemperatur. (cls)