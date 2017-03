Palma sagt "nein" zu privater Ferienvermietung

Mit einer groß angelegten Unterschriften-Sammel-Aktion wollen Palmas Nachbarschaftsverbände verhindern, dass in Mehrfamilienhäusern der Inselhauptstadt Wohnungen oder Zimmer an private Feriengäste vermietet werden. Diese Art von Unternehmung schade der gewachsenen Struktur des städtischen Zusammenlebens und führe zu einer Gentrifizierung, wie es schon in anderen Städten zu beobachten sei, sagte Joan Forteza, Vorsitzender des Verbandes der Nachbarschaftsvereine Palmas. Auch der traditionelle Kleinhandel würde von diesem Strukturwandel negativ betroffen sein.

Ziel der Aktion ist es laut Forteza, bis Ende März 5.000 Unterschriften für ein Verbot dieser Art von touristischer Vermietung zu sammeln, die dann sowohl der Balearen-Regierung als auch dem Rathaus von Palma vorgelegt werden sollen. An jedem der kommenden Samstage bis Ende März - sollte es notwendig sein, auch noch im April - werden an drei strategischen Punkten der Stadt von 10 bis 14 Uhr Stände zur Sammlung der Unterschriften aufgebaut: Am Platz vor der Metrostation "Intermodal" gegenüber der Plaça d'Espanya, auf der Plaça de l'Olivar sowie in der Calle Sindicato Ecke Porta de Sant Antoni.

Besonders in Stadtteilen wie Es Jonquet, El Terreno oder El Molinar machten sich die privaten Vermietungen laut Forteza bereits bemerkbar. Hier würde nur noch im "nordischen" Stil renoviert. (am)