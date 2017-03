Ärger über Bauarbeiten in Cala Millor

Gesperrte Straßen, aufgerissener Asphalt und der Lärm von Baumaschinen in der ersten Meereslinie von Cala Millor, darüber ärgern sich Anwohner, Hoteliers und die Oppositionspartei ON SS (On Son Servera). Viele Hotels hätten bereits geöffnet, und die Ostergäste seien auch nicht mehr weit entfernt, sagte ON SS-Sprecher Àntoni Cànovas.

Besonders ärgerlich finden die Betroffenen laut Tageszeitung Ultima Hora die Instandsetzung der Avinguda Joan Servera Camps. Hier wurde erst am 1. März mit den Arbeiten begonnen, voraussichtliches Ende sei nicht vor Anfang Mai. "Wir müssen uns schon seit Monaten mit Bauarbeiten und gesperrten Straßen arrangieren. Dass nun einige Projekte erst deutlich nach Saisonstart beendet sein sollen, wird viele Besucher betreffen", sagte Cànovas.

Insgesamt investiert die Gemeinde Son Servera mehr als 1,5 Millionen Euro in die Verbesserung des Straßennetzes und die Erneuerung von Fußwegen. (am)