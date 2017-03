Neuer Glanz für emblematische Glocke

Vor allem viele deutsche Radtouristen dürften das schmucke Rathausgebäude in Llucmajor kennen. Besonders an sonnigen Tagen machen sie, genau wie viele Residenten, auf den Café-Terrassen an der Plaça Espanya mitten im Ort gerne eine Verschnaufpause. Nicht zu übersehen ist dort die Glocke auf dem Amtsgebäude, deren Halterung nun erneuert werden soll.

Immer zur vollen Stunde zieht das Gestell auf dem Dach des Rathausgebäudes die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich, denn dann kommt die charismatische Glocke in Schwingungen. Damit das auch so bleibt, will die Gemeinde nun aktiv werden. Laut der spanischen Tageszeitung Ultima Hora ist das Metallgestell, in dem die Glocke hängt, nämlich so marode, dass es eines Tages nachgeben wird.

Ähnlich schlecht steht es um Teile des Gebäudes. Auch wenn es die schicke Fassade nicht vermuten lässt – bei starken Regenfällen dringt regelmäßig Wasser in das erste Stockwerk ein. Auch dagegen will die Gemeinde nun Maßnahmen ergreifen.

Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1884 und wurde von Baumeister Miquel Dalmau Fiol kreiert. (somo)