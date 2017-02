Das Millionengrab an der Playa de Palma

"Wir haben den teuersten Platz Spaniens, und das, obwohl wir ihn gar nicht verändert haben", sagt Jaume Tomàs, Baudezernent der Gemeinde Llucmajor sarkastisch. Tatsächlich klingt die Geschichte um die Plaza Reina María Cristina in El Arenal, in der zweiten Meereslinie der Playa de Palma, skurril: Einem Bericht der spanischen MM-Schwesterzeitung Ultima Hora zufolge hatte das Rathaus im Jahre 2008 geplant, dort einen Parkplatz anzulegen und beantragte finanzielle Unterstützung vom Staat. Tatsächlich bewilligte das spanische Tourismusministerium Subventionen in Höhe von sechs Millionen Euro. Schließlich ist die Parkplatzsituation in El Arenal gerade im Sommer bei dem hohen Touristenaufkommen kritisch.

Doch die Pläne änderten sich, der Parkplatz wurde nie gebaut, und so verlangte das Ministerium im Jahr 2012 sein Geld zurück - zuzüglich Zinsen und Strafzahlungen. Einen Betrag, den das Rathaus erst bis 2018 vollständig zurückzahlen kann. Dann werden sich die Kosten auf insgesamt mehr als neun Millionen Euro summieren. Für einen Parkplatz, der nie gebaut wurde. (somo)