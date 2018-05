Pfingstcocktail mit Vernissage bei Minkner & Partner

Die Pfingstfeste bei Minkner & Partner haben eine lange Tradition. Auch dieses Jahr findet am Sonntag, 20. Mai, von 15 bis 20 Uhr in der Avinguda Jaume I. 109 in Santa Ponça ein Pfingstcocktail mit Vernissage statt.

Ausgestellt werden neue Arbeiten von Herman, einem äußerst profilierten und erfolgreichen deutschen Pop-Maler. Humorig-hintersinnig nimmt er in seinen Bildern Szenen und Dinge des Alltags aufs Korn. Seine Bilder und Figuren „mit Ecken und Kanten” sowie seine witzigen Texte bringen Sonne in die Welt.

Der Künstler aus Paderborn hatte bisher mehr als 200 Ausstellungen im In- und Ausland, hat 120 Editionen herausgegeben und hat durch die Kataloge von Ars Mundi und Artes eine große Sammlergemeinde gefunden. Seine Werke zaubern immer wieder den Betrachtern ein Schmunzeln ins Gesicht.

Dass Herman jedes Jahr an Pfingsten in der Galeria de Arte Minkner in Santa Ponça neue Arbeiten vorstellt, ist ebenfalls eine Tradition. In diesem Jahr steht seine Schau unter dem Motto „Pfingstochse mit Pfingstrose”. Natürlich wird der Künstler bei der Vernissage anwesend sein.

Live-Musik gibt es von der Band The Syndicate mit Andrei Quint, Alicia Nilsson & Jimmy Gallagher und mit Mr. JM als Special Guest. Zudem werden Mallorcas Traumimmobilien und Mode von Luisa Cerano präsentiert.