"Music Has No Limits" - Konzert ohne Grenzen

Wie hört sich ein Pop- oder Rocksong an, der uns unser ganzes Leben begleitet hat und nun statt mit E-Gitarre mit klassischen Streichinstrumenten gespielt wird? Und wie klingt es wohl, wenn die Stimme einer Sopranistin durch die Scheiben eines DJ ersetzt wird? Die Antwort lässt sich am Samstag, 2. Dezember, im Trui Teatre in Palma erfahren. Dort beginnt um 21 Uhr die Show "Music Has No Limits".

Das Spektakel besteht aus einer "Playlist mit Songs aus allen Epochen", mit Hits von Stars wie Michael Jackson, U2, David Guetta, Lady Gaga, Adele, Queen und Guns n'Roses, aber auch von Klassikern wie Giacomo Puccini und Johann Sebastian Bach. Genauso bunt wie die Liste der Namen ist die Vermischung der Stile. Da verschmelzen Klassik mit Funk, Gospel und Rap mit Hardrock, Opernarien mit House.

Insgesamt stehen rund 30 Musiker, Sänger und Djs in unterschiedlichen Kombinationen auf der Bühne und liefern eine Show, die nach Broadway-Maßstäben konzipiert wurde.

Bisher lief das Spektakel unter anderem im Lincoln Center in New York, im Teatro Real in Madrid, aber auch in Mexiko, Mailand und Barcelona. Und stets nach dem Motto, das einst der Jazz-Trompeter Louis Armstrong formulierte: "Es gibt nur zwei Arten von Musik: gute und schlechte. Es kommt nicht darauf an, was du spielst, sondern wie du spielst."

Tickets für die Show kosten 22 bis 34 Euro und sind an der Theaterkasse sowie bei www.ticketea.com/entradas-concierto-music-has-limits-trui-teatre-mallorca erhältlich. (mb)

(aus MM 47/2017)