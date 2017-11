Musikalischer Kulturaustausch mit Jazz

Im Rahmen des Musikfestes "Folk You" treten The Furrow Collective, Martin Simpson mit Andy Cutting und Folk Souvenir auf. Das Festival wird durch Fördergelder finanziert und findet zum dritten Mal statt. The Furrow Collective ist eine englisch-schottische Band, die mit dem Folk Award 2017 des BBC Radio 2 ausgezeichnet wurden. Martin Stewart Simpson ist Sänger, Gitarrist und Komponist.