Beziehungskomödie mit 100 Prozent Mallorca

Es ist das Ergebnis von 34 intensiven Arbeitstagen auf Mallorca: Am Dienstag, 30. Mai, zeigt Sat 1 um 20.15 Uhr den Film "Da muss Mann durch" als Free-TV-Premiere. Die Komödie war 2013 komplett auf Mallorca gedreht worden und lief Anfang 2015 in den Kinos.

Mallorca als Drehort hatte für das Produktionsteam einen besonderen Stellenwert. Man entdeckte zum Beispiel als Hauptlocation eine 1628 gebaute Festung in der Nähe von Port de Pollença, die in den 1980er Jahren zu einem Luxus-Anwesen umgebaut worden ist.

Über Inhalt und Qualität lässt sich zwar streiten, für Insel-Liebhaber ist "Da muss Mann durch" aber auf jeden Fall ein Leckerbissen - viele schöne Mallorca-Szenen.

Es handelt sich um den Nachfolgefilm von "Mann tut was Mann kann" (die Roman-Vorlage ist als Trilogie erschienen) mit den selben Protagonisten. Neben Hauptdarsteller Wotan Wilke Möhring sind erneut Jan Josef Liefers, Fahri Yardim und Oliver Korittke mit von der Partie. Die weibliche Hauptrolle spielt diesmal Julia Jentsch.

Zum Inhalt: Paul Schuberth (Wotan Wilke Möhring) hat sich in die Erbin des Verlagshauses verliebt, in dem er als Personalchef arbeitet. Und es klappt tatsächlich mit Lena von Beuthen (Julia Jentsch). Nun müssen "nur noch" ihre Eltern (Daniela Ziegler, Peter Prager) davon überzeugt werden, dass Paul der Passende für das Töchterlein ist. Das Paar besucht die beiden in ihrem traumhaften Anwesen auf Mallorca.

Doch vor allem die Mama wünscht sich einen anderen Schwiegersohn, nämlich den Ex von Lena, Patrick Arterberry (Stephan Luca). Es handelt sich um einen Hedgefonds-Manager, der Mitglied des englischen Adels ist. Dann gibt es ein Problem: Lena ist schwanger, aber nicht von Paul. Patrick kommt auf die Insel und will um Lena kämpfen. Paul gibt nicht einfach auf, tritt aber im Laufe der Handlung von einem Fettnäpfchen ins nächste ...

Auch Pauls engste Freunde Schamski (Jan Josef Liefers), Bronko (Fahri Yardim) und Günther (Oliver Korittke) sind auf Mallorca. Die vier sitzen unter südlicher Sonne, philosophieren wie so oft über Frauen, die Liebe und das Leben allgemein - ob sie aber einen Plan schmieden können, durch den die Geschichte für Paul ein Happy End hat?

