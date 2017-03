Frühlingserwachen der Kunst in Palma

Mit dem Art Palma Brunch läuten am Samstag, 25. März, Palmas Galerien von 11 bis 14 Uhr den Kunstfrühling ein - zumindest die zehn Galerien, die sich in der Vereinigung Art Palma Contemporani zusammengeschlossen haben. Dabei handelt es sich um die Galerien Aba Art, Addaya, Fran Reus, Horrach Moyà, Kewenig, La Caja Blanca, L21, Pelaires und Xavier Fiol.

In den vergangenen Jahren haben sich stets weitere Galerien in den Art Brunch eingeklinkt, ebenso das Museen Es Baluard, das auch in diesem Jahr einen Tag der offenen Tür veranstalten wird.

Anders als bei der Nit de l'Art im September steht beim Art Brunch die Kunst und nicht das Volksfest im Zeichen der Kunst im Mittelpunkt des Geschehens. Deshalb können die Besucher in Ruhe von Ausstellung zu Ausstellung ziehen und bekommen zudem Häppchen und Getränke angeboten.

Erstmals wird es beim Art Brunch ein kostenloses Begleitprogramm geben: am 24. März im Museum Es Baluard ein Runder Tisch mit Künstlern, Museumsdirektorin Nekane Aramburu und Galerist Xavier Fiol. Am 25. März, beginnt eine englischsprachige Galerienführung am Centre Cultural Contemporani Pelaires. Reservierungen unter info@lacajablanca.com sind erforderlich. Für Kunstliebhaber und Branchenvertreter steht zudem ab 14 Uhr ein Essen auf dem Programm. Menü und Ort stehen noch nicht fest.

(aus MM 11/2017)