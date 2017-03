Line-up für Mallorca Live Festival steht

Amaral, Ben Klock, The Charlatans, Kölsch, Morodo (& the Oukumé Lions), Eskorzo sowie Ela Minus sind die neuen Bands, die am Mittwoch ihre Teilnahme am Mallorca Live Festival bestätigt haben. Das Wochenende voller Konzerte findet am 12. und 13. Mai auf dem Gelände des alten Aquaparks in Calvià statt. Zu hören gibt es dort Indie, Rock, Elektro und World Music.

Headliner des Festivals ist die Indie-Rock-Band Placebo aus London. Zudem geben Lori Meyers, Mala Rodríguez, Nastia, Nicola Cruz, C. Tangana, Onda Vaga, Sexy Zebras und Club del Río Konzerte.

Zum ersten Mal fand das Festival im vergangenen Jahr auf Palmas Festgelände Son Fuster statt, nun wechseln die Veranstalter nach Calvià. Es soll so attraktiver für Besucher werden, weil sie die touristischen Angebote im Ort sowie die Strände nutzen können. Tickets gibt es derzeit ab 40 Euro hier zu kaufen. (cls)