Marlango treten in Palma auf

Pop mit Einflüssen von Jazz und Blues, das ist der Stil des spanischen Duos Marlango, das am Donnerstag, 23. Februar, im Trui Teatre in Palma auftritt. Das Duo besteht aus dem kantabrischen Pianisten Alejandro Pelayo und der madrilenischen Sängerin und Schauspielerin Leonor Watling. Bei dem Namen der Gruppe stand der Sänger Tom Waits Pate, genauer das Angora-Mädchen Suzie Marlango, das Waits 1979 im Intro seines Songs "I wish I was in New Orleans" anschmachtete.

Das gleichnamige Duo kam allerdings erst 19 Jahre später erstmal zusammen, weitere sechs Jahre sollte es dauern, bis es als feste Gruppe sein erstes Album "Marlango" veröffentlichte.

Die bislang letzte und sechste CD von Watling und Pelayo mit dem Titel "El porvenir" kam im Herbst 2014 auf den Markt. Mit ihm begingen sie ihr zehnjähriges offizielles Bestehen. In dieser Zeit war das Duo mit dem Trompeter Óscar Ybarra zum Trio gewachsen. Und mitunter stand Marlango sogar mit zehn Musikern auf der Bühne.

Inzwischen hat Ybarra die Band in Richtung Chicago verlassen. Und in gewisser Weise ist das Konzert im Trui Teatre ein "Zurück zu den Wurzeln": Am 23. Februar wird Marlango in trauter Zweisamkeit auftreten, ihr Publikum nur mit Gesang und Piano beglücken.

Die Veranstaltung beginnt um 22 Uhr. Der Eintritt beträgt 35 Euro, im Vorverkauf (Theaterkasse; www.truiteatre.es) kosten die Tickets 22 Euro plus Bearbeitungsgebühr.

(aus MM 7/2017)