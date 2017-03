Zwei Millionen Euro für verwunschene Burg

Eine verfallene Bauruine bei Pòrtol im Gemeindegebiet Marratxí bei Palma steht zum Verkauf, für 1,9 Millionen Euro. Das berichtet die spanische MM-Schwesterzeitung Ultima Hora. Der mittelalterlich anmutende Bau, der im Volksmund das "Schloss von Portòl" genannt wird, ist seit Jahren verlassen und vor allem bei Fotografen beliebt, die gerne Orte des Verfalls und des Niedergangs dokumentieren.

Das Anwesen auf seinem 143.000 Quadratmeter großen Hügelgrundstück war um 1970 begonnen worden. Wie Ultima Hora berichtete, hatte ein Baumeister aus Santa Maria sich dort an das Werk gemacht, ein burgartiges Gebäude zu errichten. Dann jedoch starb der Mann und ließ den Rohbau mit seinen 21 Zimmern unvollendet.

In den 90 Jahren soll es in dem Haus auch einmal gebrannt haben. Jetzt wollen sich die Eigentümer von dem Anwesen mit seinen 2055 Quadratmetern Nutzfläche trennen. Das Haus besitze Panoramaaussichten auf das Tramuntana-Gebirge sowie auf die Bucht von Palma. (as)