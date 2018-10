Neues Restaurant für Nadal und seine Partner

Mit prominenten Gastronomie-Partnern eröffnet Mallorcas Tennisheld Rafael Nadal ein neues Restaurant namens "Zela" in London. Es ist das zweite "Zela" nach dem ersten auf Ibiza.

Zusammen mit Geschäftsleuten ziehen Nadal, Basketballer Pau Gasol, Kicker Cristiano Ronaldo und Popstar Enrique Iglesias gastronomisch an einem Strang. 2017 hat das "Zela" auf Ibiza aufgemacht, die Küche firmiert unter der Bezeichnung "meppon". Es handelt sich um eine Fusion mediterraner Lebensmittel und japanischer Tradition. So soll es nun auch in London sein.

Das neue "Zela" befindet sich in der englischen Hauptstadt im Fünf-Sterne-Hotel ME London by Meliá.

Die Promi-Gruppe betreibt schon Restaurants mit dem Namen "Tatel" in Madrid, auf Ibiza, in Miami und demnächst in Los Angeles.