Rafael Nadal gibt bei US Open auf

Zum 39. Mal findet auf Mallorca ein nächtliche Motorradrundfahrt mit mehr als 3000 Teilnehmern über die Insel statt. Treffpunkt ist um 19 Uhr am Castell de Bellver in Palma. Info und Anmeldung unter www.mediamilla.org. Pause und Abendessen in Son Servera von 21.30 bis 23.45 Uhr. Die genaue Route finden Sie hier.