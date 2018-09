Kleidercontainer sammeln für Obdachlose im Outlet Marratxí

Pünktlich zu Schulbeginn und einem erwarteten Zustrom an Besuchern in Mallorcas "Fashion Outlet" in Marratxí will sich das auch bei Urlaubern beliebte Einkaufszentrum an einer nützlichen Aktion beteiligen. Bis zum 8. Oktober stehen am Eingang des Fashion Outlets neben dem Informationspunkt Container, in denen Altkleider für Obdachlose gesammelt werden sollen.

Organisiert wird das Ganze von der Stiftung "Sant Joan de Déu Serveis". Hintergrund ist, dass Mallorcas Obdachlose ordentliche Kleidung in würdevoller Umgebung auswählen können, so ein Sprecher der Stiftung.

Jeder Besucher ist dazu aufgerufen, nicht mehr benötigte oder auch unbenutzte Kleidung in den Container zu werfen. Die Sachen sollten allerdings noch tragbar und in einem guten Zustand sein.

Zum Start der Herbst-/Wintersaison wird es in dem erst 2017 in "Mallorca Fashion Outlet" umgetauften Einkaufszentrum (ehemals "Festival Park") an der Autobahn Palma-Inca wieder zahlreiche Aktionen geben. Der September wird beispielsweise dem Jeansstoff "Denim" gewidmet.