"World Cleanup Day" läuft auch auf Mallorca

Zum weltweit stattfindenden "World Cleanup Day" am Samstag, 15. September, sind auf Mallorca vier Strandputzmaßnahmen geplant.

Air Europa unterstützt von 9 bis 12 Uhr die Aktion in Son Verí Nou (Arenal), die Umweltschützer von Amics de la Terra kümmern sich von 9 bis 16.30 Uhr um den Strand von Sa Canova in Son Serra de Marina (Artà). Nachmittags putzen "Beach Clean Balearic" von 15 bis 18 Uhr in der Cala Llombards (Santanyí) sowie "Ecovida Protect" von 17 bis 20 Uhr an Palmas Stadtstrand Can Pere Antoni.

Im Übrigen ist in der Müllverbrennungsanlage Son Reus von 10.30 bis 13 Uhr ein Informationsbesuch für die Öffentlichkeit möglich.