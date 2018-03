Nacktfoto zum Weltfrauentag auf Menorca

In Sant Lluis auf Mallorcas Nachbarinsel Menorca gibt es Streit um ein Plakat zum Weltfrauentag am 8. März. Blumen bedecken auf dem Bild den Intimbereich einer Dame, doch das gefällt nicht allen.

Die linke Gruppierung Volem Sant Lluis, der auch Bürgermeisterin Montse Morlà angehört, zeichnet für das Motiv verantwortlich und wird nun von den Bündnispartner PSOE und Pi kritisiert. Die Sache sei nicht abgesprochen gewesen, heißt es.

Auf dem Plakat werden lokale Events im Zeitraum vom 5. bis 9. März beworben. Was Mallorca betrifft, so sind für Donnerstag Demonstrationen und Arbeitsniederlegungen geplant, um mehr Gleichberechtigung in der Gesellschaft zu propagieren. Betroffen sind teilweise auch die staatlichen Kindergärten und Schulen, die in manchen Fällen nur einen Minimalbetrieb aufrecht erhalten können. (mic)