Mallorca-Werbung aus dem Jahr 1902

Schon im Jahr 1902 war Mallorca eine Touristendestination mit gewisser internationaler Bekanntheit. Davon zeugt ein Plakat, das in Barcelona im Museum zu finden ist.

In Jugendstil-Optik wurde darauf in französischer Sprache die Eröffnung des Gran Hotel an der Plaça Weyler in der Inselhauptstadt beworben. Gerichtet war das kleine grafische Kunstwerk vor allem an das Publikum in Paris, das Anfang des 20. Jahrhunderts als Kulturhauptstadt der Welt galt.

Das Gran Hotel war das erste Luxus-Etablissement auf Mallorca und hatte bis 1941 geöffnet. Später war dort die Sozialversicherung untergebracht, und heute beherbergt das denkmalgeschützte und bestens erhaltene Gebäude das Caixa-Forum mit seinem Kunstmuseum, in dem zur Zeit ebenfalls sehenswerte Jugenstilwerke zu betrachten sind.

Dass auch vor mehr als 100 Jahren auf der Insel nicht immer termingerecht gearbeitet wurde, zeigt übrigens die Einweihung des Gran Hotel: Sie erfolgte nicht wie angekündigt im Februar 1902, sondern gut ein Jahr später. (mic)