Menschenauflauf wegen Michelle Obama in Caimari

Die ehemalige First Lady der USA besucht das Restaurant Ca na Toneta in Caimari. Foto: Youtube: Ultima Hora

Die Ankunft von Michelle Obama in dem kleinen Bergdorf Caimari auf Mallorca hat am Samstagabend für einen Menschenauflauf gesorgt. Es hatte sich bei den Anwohnern scheinbar herumgesprochen, dass die ehemalige First Lady eintreffen wird, um im Restaurant Ca Na Toneta zu Abend zu essen. Auf der Zufahrt warteten Nachbarn, um einen Blick auf die Frau des ehemaligen US-Präsidenten erhaschen zu können.

Dann fuhren nach Einbruch der Dunkelheit vier Autos vor. Es handelte sich um den Tross der Sicherheitsleute, die Michelle Obama und ihre Gastgeber auf Schritt und Tritt über die Insel begleiten. Nach einer kurzen Verzögerung entstieg Obama einem der Fahrzeuge und verschwand sofort durch die Tür des Lokals ins Innere. Ein Nachbar hielt den Moment mit seinem Mobiltelefon fest. Die ehemalige First Lady ist für einen Moment in einem weißen Kleid zu sehen. Ihr Anblick lässt die Zuschauer aufjubeln.

Ca Na Toneta gilt als eines der Restaurants, die sich auf mallorquinische Küche und ökologische Produkte spezialisiert haben.

Es erhielt 2016 unter anderem einen "Bib Gourmands". Die Auszeichnung wird an Restaurants mit besonders gutem Preis-Leistungs-Verhältnis vergeben. Die Faustregel lautet: "Bis zu 35 Euro für ein Drei-Gänge-Menü mit gehobenem Niveau". Das Regiment im Ca Na Toneta führt die auf Mallorca bekannte Köchin María Solivellas.

Michelle Obama hält sich seit Dienstag zu einem einwöchigen Privaturlaub auf Mallorca auf. Sie ist mit ihrer Tochter Sasha zu Besuch bei Freunden. Es handelt sich um den ehemaligen US-Botschafter für Spanien, James Costos, und dessen Ehemann, den Inneneinrichter Michael Smith. Das Paar hat die Frau von Barack Obama bisher zu zahlreichen Highlights der Insel geführt. (as)