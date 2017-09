Michelle Obama lässt sich Mallorca schmecken

Michelle Obama genießt bei Ausflügen kreuz und quer über Mallorca nicht nur die Schönheiten der Insel sondern auch die lukullischen Besonderheiten wie Fisch, Schinken und Früchte. Am Freitag besuchte sie bei einer Fahrt durch das Tramuntana-Gerbrige die Dörfer Esporles, Banyalbufar, Sóller und Deià. Die frühere First Lady der USA wurde dabei stets von einer Entourage Sicherheitsleuten begleitet.

Weiter wurde bekannt, dass Obama Schinken vom "Porc Negre", der heimischen Schweinerasse auf Mallorca probierte, ein Produkt, das als Delikatesse gilt. Und auch sie reihte sich daraufhin ein in die Fangemeinde der Inselschinken und Paprikawürste. Das Geschmackserlebnis soll die Frau des einst mächtigsten Mannes der Welt regelrecht begeistert haben.

Noch mehr von den gastronomischen Besonderheiten der Insel lernte Michelle Obama im Restaurant Béns d'Avall, an der Küstenstraße zwischen Sóller und Deià gelegen, kennen. Das vor 48 Jahren eröffnete Lokal bietet vom Rande der Steilklippen aus einen weiten Panoramablick auf das Meer und die Tramuntana-Küste. Hier wurde Obama von Küchenchef Benet Vicens, seiner Frau Cati Cifre und deren Sohn Jaume, der ebenfalls Koch ist, bewirtet. Die Überraschung der Gastronomen sei groß gewesen, als sich der hohe Besuch ankündigte, berichtet die spanische MM-Schwesterzeitung Ultima Hora in der Samstagsausgabe sowie online unter Berufung auf zusätzliche Nachrichtenagenturen.

Obama habe sich in dem Restaurant sehr interessiert an mallorquinischer Küche gezeigt und sich bei der Bedienung mehrfach ausgiebig bedankt. Die Frau des ehemaligen US-Präsidenten ist den Kellnerinnen und Kellnern als angenehmer und freundlicher Gast in Erinnerung geblieben. Das Menü, das Michelle Obama für sich wählte, umfasste neben dem erwähnten Schinken eine Nudelpaella (Fideuá) mit Languste. Der Hauptgang war Fisch "à la mallorquina", also mit Gemüse im Backofen zubereitet. Der Nachtisch bestand aus mediterranen Inselfrüchten und Sorbets. Begleitet wurde Obama bei dem Ausflug wie bereits zuvor von dem ehemaligen US-Botschafter für Spanien, James Costos und dessen Ehemann.

Wie Ultima Hora weiter berichtet, besteht die Entourage nicht nur aus amerikanischen Sicherheitskräften, sondern auch aus Beamten der spanischen Nationalpolizei. Die Sicherheitsanforderungen der US-Behörde sei extrem hoch. Michelle Obama selbst wolle den Mallorca-Besuch so privat wie möglich halten. In jenen Momenten, in denen Journalisten in der Nähe sind, ist ihr daran gelegen, möglichst ungesehen den Kameras zu entkommen. Auf dem Weg vom Auto ins Lokal und umgekehrt blickte sie, das Haupt bedeckt mit einem Strohhut, meist zu Boden, um nicht allzu unmittelbar abgelichtet werden zu können. (as)