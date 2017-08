Eine kulinarische Reise nach Mallorca

Für die Reihe "Gernstls kulinarische Ermittlungen" hat Dokumentarfilmer Franz Xaver Gernstl auch Mallorca besucht. 3Sat wiederholt die Folge aus dem Jahr 2013 am Samstag, 19. August, um 13.15 Uhr.

Gernstl will herausfinden, was Mallorquiner essen. Die einheimische Journalistin Deborah, ihrerseits eine gute Köchin, führt ihn zum Beispiel auf den Markt von Santa Catalina in Palma.

Dort findet man alle Spezialitäten der Insel, darunter die Sobrassada, eine fette Paprikawurst. Deborah erklärt, dass jedes Produkt seine Hauptstadt hat: Aprikosen kauft man aus Porreres, Melonen aus Villa Franca, Orangen aus Soller und Kartoffeln aus Sa Pobla.

Auf Mallorca findet man auch alte Getreidesorten, die auf dem Festland längst in Vergessenheit geraten sind. Ganz im Norden, bei Pollença, backt Tomeu Morro im selbst gebauten Steinofen mit Urgetreide wie Emmer und Einkorn. Can Magi knetet jeden Tag einige Zentner Wurstteig von Hand. Aus dem Fleisch der besonders fetten, schwarzen Schweine entsteht die unförmige Sobrassada de Mallorca. Auch Spitzenkoch Andreu Genestra schwört auf diese bäuerliche Spezialität. Und er hat eine eiskalte Überraschung für das Fernsehteam: selbst gebrautes bayerisches Weißbier.

Laura Calvo erntet Flor de Sal, eine "magische" Angelegenheit. Zu den vielen Deutschen, die auf Mallorca ihre zweite Heimat gefunden haben, gehören auch Reinhold Rath, der Schokolade herstellt, und die ehemalige Konzertmusikerin Luise Eike, die heute Rinder züchtet.

Die kulinarische Rundreise endet in Deborahs Familienrestaurant.