Jetzt im TV: Mallorca-Party mit Silbereisen & Co.

Anfang Juni verwandelte der MDR die Alte Mole von Palma in eine große Schlagerparty. Rund 1000 Zuschauer feierten mit und sorgten für stimmungsvolle Bilder. Am Samstag, 12. August, können die Fernsehzuschauer sehen, was die TV-Macher aus dem aufgezeichneten Material gezaubert haben. Ab 20.15 Uhr läuft im MDR „Schlager am Meer – Die Klubbb3-Strandparty”.

Gastgeber Florian Silbereisen und seine Bandkollegen Jan Smit und Christoff De Bolle (zusammen nennen sie sich „Klubbb3”) wollen die Zuschauer zu einem „musikalischen Kurzurlaub” einladen.

Ihre Gäste auf der Bühne waren unter anderem Beatrice Egli, Álvaro Soler, Nicole, Semino Rossi, die Höhner, Anna-Maria Zimmermann, Oonagh, Jörn Schlönvoigt, Charly Brunner und Simone Stelzner, die Olsen Brothers, Olaf Malolepski, Jürgen Drews, Mickie Krause, Nino de Angelo und Maite Kelly. Die Mitwirkenden traten nicht nur auf, sondern standen auch an vielen anderen Orten auf der Insel vor der Kamera.